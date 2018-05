RMC SPORT - Pieri: "Gestione Collina fallimentare, arbitri impresentabili"

© foto di Federico De Luca

Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, l'ex arbitro Tiziano Pieri si è espresso in merito agli episodi da moviola di Roma-Liverpool:

"Da arbitro posso giustificare il direttore di gara. Ho subito pensato fosse rigore, anche se poi mi sono ricreduto perchè nessuno in campo ha protestato. Ma dal replay è risultato lampante il penalty. È un errore clamoroso, che il Var avrebbe corretto in pochi secondi. È diverso dal gol di mano di Cutrone in Milan-Lazio, a San Siro soltanto dopo 10 replay è uscito fuori il fallo dell'attaccante rossonero: lì c'è stato un problema di tecnologia. Per chiudere, la gestione di Collina in questi 4 anni è stata fallimentare, non può presentare questi arbitri".