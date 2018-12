RMC SPORT - Pieri: "Inter-Napoli, Mazzoleni non ha gestito bene la partita"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport, nel Live Show, ha parlato l’ex arbitro Tiziano Pieri, per parlare di quanto successo in Inter-Napoli.

Sulla mancata sospensione della partita

"Lo ha fatto Irrati e Rocchi, lui è stato il primo a prendersi questa responsabilità, ultimo Gavillucci. Credo sia utile, perché è un momento di riflessione che fa capire a molti stupidi cosa stanno facendo. Nel gruppo magari molti si fanno trascinare e passa il concetto che è goliardia. Non voglio scaricare la colpa all’arbitro. Mazzoleni ha colpe tecniche, ma questo è un gioco di squadra, che andava ottimizzato al fine di sospendere la partita. Una volta che sono stati identificati questi cori, si decide in gruppo (non è solo l’arbitro a decidere) sulla sospensione. Qualcosa è andato male. Mazzoleni ha una parte di responsabilità, ma hanno mancato l’ufficio indagini e gli ispettori di Lega che sono lì per questo e supportare gli arbitri. E poi anche i calciatori, perché mi sarei aspettato da Keita ed Asamoah una solidarietà maggiore, se davvero i cori erano così forti. Mi auguro che l’Inter mandi un messaggio chiaro nella prossima partita, anche se già plaudo alla loro nota ufficiale. Mi aspetto la fascia da capitano ad Asamoah nel prossimo incontro".

Sulle parole di Allegri

"Attribuire colpe ora credo sia sbagliato. Mi sarei aspettato da Allegri, il cui discorso è condivisibile, che facesse nomi e cognomi. Ognuno si deve prendere la responsabilità di ciò che dice".

Su Mazzoleni

"Non mi era dispiaciuto nel primo tempo, ma era una partita che andava letta in maniera diversa, soprattutto nel finale. Sarebbe servita prevenzione. Koulibaly ha sbagliato, andava sanzionato, e il rosso diretto c’è da regolamento. Manca all’appello un rigore all’Inter solare ma anche il confronto tra Keita ed Insigne, mi sarei aspettato un’opera di prevenzione e un richiamo ufficiale, per fargli capire che erano osservati. In questo ha peccato".

Due giornate ad Insigne e a Koulibaly

"Sì, per Insigne si parla di offese all’arbitro. Un grande arbitro previene certi atteggiamenti però, Mazzoleni non è stato sul pezzo in questo caso. E le partite in questi casi ti scappano via. Ha avuto una gestione troppo fredda e distaccata".