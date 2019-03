RMC SPORT - Pin: "Astori ragazzo perbene. Chiesa un esempio"

© foto di Federico De Luca

Celeste Pin, ex della Fiorentina, ha parlato della Viola e non solo a RMC Sport Live Show.

Il ricordo di Astori

"L’ho conosciuto prima come uomo che come calciatore. Era un ragazzo perbene, uno che aveva sempre uno sguardo sul mondo a 360 gradi. Va ricordato anche per questo, un esempio per tanti ragazzi".

Sul mondo del calcio

"Oggi la fa da padrone il Dio denaro, si parla più di business che di pallone. Una volta era un calcio sano, oggi invece un episodio ti viene rinfacciato sempre. Manca il calcio da bar. Il Var poi non te lo fa piacere".

La Fiorentina ha subito un brutto stop con l’Atalanta. Può rientrare nella lotta all’EL?

"Me lo auguro, altrimenti diventerebbe un campionato anonimo. Difficile delineare una griglia esatta, ci sono tante squadre coinvolte, come il Torino. Qualche sorpresa ci sarà e spero ci sia anche la Fiorentina".

Sui giovani talenti

"Mi piace Chiesa e spero che rimanga il più possibile qui. E’ un ragazzo speciale, che non molla mai. Motivato com’è, è un esempio per tutti".