RMC SPORT - Pippo Russo: "Raiola un'anomalia fra i super agenti"

© foto di Alessio Alaimo

Pippo Russo, scrittore, a RMC Sport Live Show: "Il calciomercato è cambiato in un modo che porta i calciatori ad essere controllati da soggetti diversi dai club. Adesso sono sempre più in un giro di economia e finanza che va oltre i club. Ora le squadre hanno la funzione di affilare i calciatori mentre i benefici economici prendono delle vie un po' diverse. Abbiamo avuto delle trasformazioni controverse sino ad ora. A metà degli anni '90 il calciatore come lavoratore effettua un passaggio determinante con la sentenza Bosman che ha avuto la conseguenza di liberare il giocatore da quella che era una situazione di schiavitù visto che prima della sentenza il giocatore era proprietà del club anche a contratto scaduto. Ma i giocatori oggi rischiano di finire in situazioni di schiavitù anche peggiori a quelle di prima e mi riferisco alle third-party ownership. Ora il calciatore è azienda di se stesso. La liberazione del mercato ha avuto come conseguenza primaria quella di aprire delle possibilità di lavoro alla classe degli intermediari. Oggi sono proprio gli agenti il motore del calciomercato. La figura del super agente alla Jorge Mendes è un soggetto che accentra un tale grado di potere da smettere di essere degli intermediari. Queste figure creano il mercato. In linea di massima questi soggetti sono anche alleati. Difficilmente due super agenti si fanno la guerra, l'unico individualista e garibaldino è Mino Raiola. Lui è uno che non ha mai avuto remore nell'andare allo scontro anche con soggetti molto forti e potenti. Raiola è un'anomalia in questo senso. Ciò che è successo al Manchester United negli ultimi anni è abbastanza spiazzante. Tre anni fa con l'arrivo di José Mourinho si pensava che ormai il club fosse nelle mani di Mendes e invece hanno fatto il pieno di giocatori di Mino Raiola. Poi qualche meccanismo si è rotto e ora il Manchester sta tornando piano piano verso Jorge Mendes. E' già da qualche anno che il Chelsea non prende più giocatori di Mendes così come il Real Madrid sta uscendo dall'influenza di questo super agente".