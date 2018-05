RMC SPORT - Pistocchi: "Ancelotti deve convincere. Sarri come Sacchi"

Il giornalista e opinionista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, è intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport per parlare dell'arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli:

"Carlo è un grande uomo con dei valori ed è un bravo allenatore. Solo che ha sempre allenato grandi campioni, dal Milan fino al Bayern Monaco. Non è un tecnico con cui continuare il percorso iniziato da Sarri: lui è un vincente e la società gli deve comprare i campioni. Come fa il Napoli a superare la Juventus che ha più del doppio del fatturato? I fuoriclasse bisogna pagarli, non vanno da nessuna parte per simpatia. De Laurentis deve essere disposto ad aumentare il monte ingaggi e corrompere la sua linea economica o altrimenti i campioni non andranno a Napoli solo perchè c'è Ancelotti".

Sull'impatto ambientale di Ancelotti a Napoli:

"L'abbraccio dei tifosi del Napoli all'ultima giornata con il Crotone è stato commovente. Solo Sacci, dopo una sconfitta col Cesena, ha ricevuto una testimonianza d'affetto e un'ovazione simile a quella che ha avuto Sarri. Carlo si gioverà di questo, a patto che la sua squadra giocherà a calcio: lui deve convincere a livello di gioco. Sarri al Chesea? Evidentemente non ci sbagliavamo quando lo elogiavamo per il gioco".