RMC SPORT - Pistocchi: "Balotelli deve decidere cosa fare: serve la testa"

Ospite all'interno del 'Maracanà' di RMC Sport, Maurizio Pistocchi si è espresso su Mario Balotelli:

"Balotelli ha 28 anni ed è allo snodo cruciale della sua carriera. Ha delle qualità incredibili, che non si discutono, ma rimane un giocatore incompleto perchè non si sacrifica e nel calcio di oggi questo non è ammissibile. Non rincorre mai l'avversario. È ancora in tempo per chiudere la carriera al meglio, dipende da lui. Deve metterci la testa, ora è maturo".