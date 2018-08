RMC SPORT - Pistocchi: "DiFra deve cambiare. Milan, manca un'idea"

"Ho scritto un mese fa che il Milan dovrebbe giocare con il 4-2-3-1". Questo il pensiero dell'opinionista Maurizio Pistocchi sul modulo del Milan, che domani sarà impegnato nell'anticipo contro la Roma: "Calhanoglu - aggiunge su RMC Sport - ha le qualità adatte per giocare sulla trequarti. A Napoli non ho visto un grande Milan, nel primo tempo ha fatto solo un tiro in porta. Non vedo ancora un'idea di gioco nella squadra rossonera di Gattuso. C'è da migliorare molto in fase difensiva e anche a centrocampo, il fulcro di ogni formazione, manca qualità".

Sulla Roma:

"Contro l'Atalanta, con Pastore largo a sinistra, la Roma ha fatto fatica, i giallorossi hanno difeso male e sopratutto su quella fascia gli avversari hanno sfondato tante volte. Di Francesco con il Milan dovrà cambiare qualcosa".

Hamsik regista ti convince?

"Non è il giocatore più adatto per giocare in quel ruolo, per cui servirebbe una visione di gioco immediata. Lui ha altre qualità, ha un buon tempo per inserirsi, un buon tiro e un discreto fiuto per il gol".

L'Inter continua a faticare...

"Bisogna ancora concedere un po’ di tempo. Ho visto un ottimo inserimento di Politano, a me piaceva già dai tempi del Pescara. Può fare sia l’esterno che il trequartista. Contro il Torino è mancato l’appoggio a Icardi, con Politano e Perisic larghi non c’era nessuno che potesse dialogare con lui nello stretto. Credo che l’ambiente interista sia migliorato, è aumentata la pazienza. Con il Torino troppi errori individuali, vedi Handanovic".