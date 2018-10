RMC SPORT - Pochesci: "Juve da triplete, più forte dell'Inter di Mourinho"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, a RMC Sport durante 'Maracanà': "Il secondo gol di Dzeko certifica che in questo calcio servono ancora le prime punte forti fisicamente. Noi allenatori andiamo dietro alle mode, ma io un vero centravanti lo vorrei sempre in squadra. Ronaldo ha bisogno di spazio, preferisce avere due punte esterne rispetto a un trequartista alle proprie spalle. A Madrid ha fatto fuori diversi giocatori. Se la Juventus non vincerà la Champions League quest'anno sarà un fallimento. CR7 deve portare la squadra alla vittoria: sono sicuro che arriverà primo nella classifica marcatori in Serie A. I bianconeri sono la squadra più forte d'Europa, è da Triplete, più forte dell'Inter di Mourinho del 2010".