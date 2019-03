RMC SPORT - Ponciroli: "Allegri grande tecnico. CR7 un marziano"

Il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli ha parlato nel Live Show di RMC Sport di Juventus-Atletico.

Sulla partita

"Mettere Dybala è un bel segnale. Allegri sta osando. Ha messo tutto in pari e adesso se la gioca. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande allenatore, comunque vada. Spinazzola una delle sorprese, con Emre Can. Incredibile la personalità con cui ha giocato, non si è mai fatto intimorire e ha cercato sempre la profondità. La Juve ha un bell’esterno. E fa ben sperare anche per la Nazionale. In qualche maniera Allegri sa motivare i suoi giocatori per le partite che contano. Una Juve a questo ritmo, a questa velocità, non me la ricordo. Poi davanti ha un marziano come Ronaldo. Ha fatto due gol da fenomeno. Senza di lui, magari la partita prendeva una piega diversa. Spero che comunque vada, Allegri rimanga alla Juve".

Su Allegri

"La società vuole continuare con lui. Forse è Allegri che si sta facendo qualche domanda. Se dovesse uscire stasera, potrebbe dire che il ciclo è finito. Mi danno fastidio le critiche nei suoi confronti comunque. Vedremo chi avrà la personalità di prendere il posto di Allegri".