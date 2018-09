RMC SPORT - Ponciroli: "Asamoah extra lusso. Inter che carattere"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show sulla vittoria dell’Inter in Champions League: “Stasera doppia libidine. Sentire l’urlo di San Siro al gol di Vecino è una cosa incredibile, lo ricorderà a lungo. Adesso l’Inter potrebbe davvero far paura a tutti se continua a giocare con questo carattere. E’ una vittoria fondamentale per il futuro dell’Inter. Questa Inter può ancora crescere molto”.

Skriniar è lo specchio dell’Inter in questo momento? Grande abnegazione e carattere…

“Ha fatto una partita importante ma io ci tengo a sottolineare Asamoah che ha fatto una partita fuori da ogni logica. Lui ha messo una gran palla, tra l’altro l’unica, per Icardi in occasione del gol. Asamoah sai sempre che ti darà il massimo. Stasera era in formato extralusso”.