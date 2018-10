RMC SPORT - Ponciroli: "Barella ideale per Milan e Inter"

© foto di Federico De Luca

Durante il corso del Live Show di RMC Sport, è intervenuto Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000.

Sulla Nazionale e la Germania

"Paragonare l’Italia alla Spagna del 2012? Andiamoci piano, prendiamo la bella prestazione e basta. Germania? Contento che sia arrivata la crisi anche per loro, ma guardando la squadra credo sia solo temporanea".

Su Barella

"Spero che riesca ad andare dove possa giocare con continuità non credo alla Juventus ma all’Inter, altrimenti il Milan, che punta molto sugli italiani. E’ un ragazzo destinato ad una grande carriera".

Sulla trasferta di Udine per il Napoli

"E’ insidiosa ma non troppo. Potrebbe scapparci la vittoria con goleada, ci sarà qualche cambiamento, come ci ha abituato Ancelotti".

Sulla sfida al PSG

"Sarà partita delicata. Il PSG se lo lasci giocare, ti fa male. Se impedirà questo, può far male lei ai francesi. Guai a lasciargli la palla, hanno troppe soluzioni offensive, e prima o poi il gol arriva".

Su Piatek

"Se smetterà di segnare, non vorrei che si dica che non ha qualità. E’ un giocatore interessante, completo tecnicamente, ma non è un campione. O almeno non ancora. E’ un buon prospetto, Preziosi fa bene a fare asta adesso. E' un potenziale Icardi".

Sul Manchester United

"Partita con la Juve decisiva per i lfuturo di Mourinho. Zidane sarebbe l'equilibratore perfetto".