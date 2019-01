RMC SPORT - Ponciroli: "Deluso da Higuain. Mi aspetto super Milan"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Roma-Entella di Coppa Italia: "Questa vittoria dà morale alla Roma e soprattutto a Schick, spero sia la volta buona per ritrovarsi perché ha dei mezzi immensi. Prendiamo questa partita come un allenamento o poco più. Peccato per i tanti infortuni muscolari che ci sono in questa Roma. Sino ad ora mi è piaciuto Marcano, un oggetto misterioso in questa Roma".

Higuain al Chelsea e Piatek al Milan è fantamercato?

"Mai e poi mai darei via un top player come Higuain. Io farei di tutto per trattenere l'argentino anche contro la sua voglia. Mi auguro che durante la Supercoppa possa accadere qualcosa perché mi dispiacerebbe molto veder Higuain andrà via. Il Milan poi ci perde a prescindere perché Piatek è forte ma non è Higuain. Sono deluso dal comportamento del Pipita perché un campione dovrebbe restare soprattutto nelle difficoltà e invece probabilmente non sarà così".

Supercoppa, ci sarà partita tra Juventus e Milan o i bianconeri sono più forti?

"Juve favorita ma per Gattuso è la partita più importante della vita quindi vedo un Milan caricato a pallettoni. Se riesce a portare a casa un trofeo la sua carriera cambia di sicuro. Mi aspetto un super Milan ma poi molto dipende dalla Juventus".

Come andrà a finire la vicenda Icardi?

"Mi auguro che la moglie capisca che la corda si può tirare ma fino ad un certo punto. Marotta farà di tutto per far rientrare il caso ma se Wanda proseguirà sulla sua strada per strappare cifre che non hanno senso allora potrà finire male, molto male. Marotta ha una gran voglia di fare questo incontro per calmare la situazione ma sicuramente il dirigente dell'Inter farà valere le sue condizioni".

Mercato, da chi ti aspetti un guizzo?

"Mi sta piacendo la Fiorentina, Muriel è un grande acquisto e direi che si tanno muovendo egregiamente. In questo momento è la squadra che mi piace di più. Sono curioso di capire se la Lazio farà qualcosa o meno, secondo me servirebbe qualcosa. Vedremo se Lotito riuscirà a fare un paio di colpacci".