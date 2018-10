RMC SPORT - Ponciroli: "Dybala preso di mira, ma è fuoriclasse assoluto"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Juventus-Young Boys: "La Juventus ha approcciato la partita al meglio e sono molto felice per Dybala. Le qualità le ha sempre avute e resta un talento fuori dal comune. La Juve ora può stare serena. Il prossimo tormentone sarà la coesistenza tra Cristiano Ronaldo e Dybala. Allegri può fare anche questo. CR7 un alieno ma anche Dybala sta prendendo il volo verso le stelle. Io sono pazzo di Dybala. Ultimamente l'hanno preso troppo di mira e sembrava quasi fosse un giocatore normale".

Il campionato è già finito?

"Secondo me no. L'Inter può dare fastidio alla Juve. E' l'unica squadra che può infastidire la Juventus da qui a fine stagione anche se la squadra di Allegri ha sempre una marcia in più".

Bonucci-Caldara, ci dobbiamo ricredere su questo scambio?

"Questo scambio va giudicato in prospettiva. Bonucci è un colpo per il presente mentre Caldara per il futuro ed è destinato a diventare un grande giocatore. Alla fine lo scambio si compenserà".

La Roma invece come la vedi?

"E' il primo crocevia della stagione. Per dimostrare di essere guarita la Roma deve vincere con una goleada".