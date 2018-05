RMC SPORT - Ponciroli: "Fischi ingenerosi a Candreva. Cagliari in B"

Il direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli, durante il Live Show di RMC Sport ha parlato di Candreva, del Sassuolo e della lotta salvezza:

L'Inter fatica con il Sassuolo...

"L'Inter deve alzare i ritmi per vincere, il Sassuolo sta facendo una grandissima partita. I nerazzurri non hanno continuità, sono una squadra indecifrabile: in alcuni momenti danno l'impressione di essere da Scudetto, in altri hanno dei passaggi a vuoto che ti lasciano molti dubbi. Non ho ancora capito se Spalletti sia un grande allenatore, quando le cose vanno male va in confusione".

Sull'involuzione di Candreva:

"Voglio essere sincero. Nella maggior parte dei casi i fischi a Candreva sono ingenerosi, perchè lui in campo dà sempre il 110% anche se magari sbaglia qualche cross di troppo. Sembra di rivivere la situazione di Ranocchia di qualche stagione fa: ogni volte che l'Inter perdeva, tutti davano la colpa a lui. Quest'anno non è riuscito a far la differenza, ma ci può stare un anno in cui non vedi la porta, anche se il suo contributo, in termini di assist, c'è comunque stato".

Sul Sassuolo:

"Sul Sassuolo ci si può lavorare. Ma la società deve inserire un paio di giocatori di qualità per fare un salto".

Chi retrocederà insieme a Benevento e Verona?

"Credo che il Cagliari andrà giù. Sta malissimo, anche dal punto di vista fisico. C'è un'involuzione a livello di gioco e di fiducia. Tra tutte mi sembra quella più sfiduciata".