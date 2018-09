RMC SPORT - Ponciroli: "Insigne un fantasma, non andiamo lontano"

Il direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli, è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport per analizzare il pareggio per 1-1 dell'Italia contro la Polonia:

"Primo tempo inguardabile degli azzurri, poi Mancini è stato bravo a mettere in campo i giocatori giusti: Chiesa e Belotti hanno portato qualcosa di frizzante. Rimango della mia idea, c'è poco talento in questa Nazionale e con Biraghi e Zappacosta non andiamo da nessuna parte. Chiesa a parte, non mi sembra che questa Nazionale abbia un grande futuro e non c'è niente da inventare, dobbiamo tenerci questa squadra".

Balotelli non ha fatto una grande prestazione...

"Sono anni che dico che Balotelli non dovrebbe essere in Nazionale. Continuo a chiedermi perchè abbia questo fascino su alcune persone, mi è sembrato evidente che non riesca a muoversi in campo. Ha avuto una palla giocabile e l'ha tirata fuori dallo stadio. Punterei su Belotti e Immobile, che non sono due fuoriclasse ma almeno possono dare qualcosa".

Le note positive?

"Finalmente gli ho visto fare una parata degna del suo nome, il primo intervento su Zielinski è stato da grande portiere".

Insigne?

"Oggi era un fantasma. Se questo è l'Insigne che tutti volevano, siamo messi male. Non ha fatto niente".

Bernardeschi ti ha deluso?

"In un paio di occasioni si è acceso, facendo la giocata giusta. È sembrato il più vivo in un primo tempo complessivamente deludente. È un giocatore da tenere in considerazione, ma per dare un giudizio più completo aspettiamo un'altra partita".

La partita di Jorginho?

"Sembrava spaesato, la palla che ha perso sul gol delle Polonia era anche molto difficile da controllare. Si è preso la responsabilità di calciare il rigore, e non è poco,ma ha giocato con tanta lentezza. È vero che non aveva tante soluzioni, ma lui deve alzare il ritmo, è da lui che può nascere qualcosa di buono. Questa sera gli si può dare massimo un 6".