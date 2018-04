RMC SPORT - Ponciroli: "Inter, è un miracolo se ancora non perde"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, durante il secondo tempo di Atalanta-Inter ha parlato così a RMC Sport Live Show della partita di Bergamo e non solo: "Che succede al Papu Gomez? "Sembra in ritardo sulla giocata, capita in alcune annate di essere un po' appannato. E' tutta la stagione che va a strappi, poteva e doveva fare molto di più"

Inter decisamente sottotono questa sera anche con il cambio di modulo?

"E' quasi un miracolo che l'Inter non stia ancora perdendo. Davvero molto male questa sera la squadra di Spalletti. Vedo una squadra macchinosa incapace di muoversi con intelligenza. Se Spalletti si aspettava una risposta importante dai suoi in chiave Champions andiamo davvero molto male".

Rafinha secondo te è da riscattare a fine stagione?

"Non l'avrei preso neanche a gennaio. E' un buon giocatore a ritmi blandi, se entra a gara in corso ha qualità per fare buone prestazioni, altrimenti non incide. Non ha il ritmo per giocare dal primo minuto. Si prende un abbaglio se si pensa che Rafinha possa essere il trascinatore dell'Inter in Champions".