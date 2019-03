Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli: “Che bello andare in giro per le strade e riconoscere subito lo juventino dal sorriso beffardo… Sono felicissimo per la Nazionale, Bernardeschi si è consacrato, Spinazzola è stato tra virgolette scoperto e poi Allegri ha messo dentro Kean. Tanta roba, molto bene in ottica Nazionale”.

Cosa pensi dei sorteggi? “Io dico avanti il prossimo, non cambia moltissimo. La Juve ha preso coscienza di essere una squadra forte. A me affascina un duello Messi-Cristiano Ronaldo. Ma sono convinto che uscirà l’Ajax. Io mi sento un privilegiato perché sto vivendo l’era di Cristiano Ronaldo che è un bene per tutti, per il calcio italiano. Era tanto che non avevo questa adrenalina in corpo e per questo ringrazio la Juventus che mi ha fatto gioire non tanto per la vittoria, ma perché la Juve è la Juve”.