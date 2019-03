RMC SPORT - Ponciroli: "Juventus, Allegri penso abbia già deciso l'addio"

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il direttore di Calcio 2000 Fabrizio Ponciroli per analizzare il successo bianconero a Napoli: “Se la notizia dell’addio ai social di Allegri vale più di una vittoria a Napoli c’è qualcosa che non capisco. C’è una visione del calcio troppo mediatica e poco legata al calcio. Ha portato a casa una vittoria importantissima contro un Napoli che aveva 1500 motivazioni per vincere la partita. Ma non interessa a nessuno e questo è drammatico. Aspettano tutti il 12 marzo per poter attaccare Allegri e Cristiano Ronaldo, questo è paradossale. Si è rotto qualcosa a livello di feeling. Otto Scudetti di fila è un traguardo che nessun’altra squadra può sperare di centrare, eppure non interessa a nessuno. Il bel gioco? In effetti Sarri mi pare abbia vinto cinque Champions League… Non è mai stato così, altrimenti il Real Madrid non avrebbe mai vinto e neanche l’Inter. Per quanto riguarda Allegri, più che provato penso che in cuor suo lui abbia già deciso. Per quello che si sta creando attorno a lui si sente di troppo. Lui è una persona attenta a ogni dettaglio e penso che gli stia dando fastidio che pochi juventini lo considerino un allenatore perfetto per la Juventus. Mi dispiace perché perdiamo uno dei più grandi allenatori al mondo e sono curioso di chi arriverà dopo di lui. Auguri a chi prenderà il suo posto, perché a questo punto dovrà portarci la Champions”.

Presunto nervosismo di Cristiano Ronaldo? “Partiamo dal presupposto che lui anche al Real Madrid non era proprio ben visto dai suoi compagni di reparto. Io credo che stia facendo un errore credendo di essere l’uomo che salva la Juventus da tutto e tutti, lui deve essere l’uomo in più. Se si intestardisce a essere il supereroe che salva il mondo abbiamo un problema”.