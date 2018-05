RMC SPORT - Ponciroli: "Karius ha finito la carriera stasera"

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è voluto complimentare con il Real Madrid per la vittoria della terza Champions League consecutiva: “Una delle migliori squadre della storia”, il messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. uno de los mejores equipos de la historia......

Argentina, Paredes non convocato per la Russia: "Un dolore all'anima"

Brasile, divieto di volare in Russia per la compagna di Neymar

FIFA, lettera di Francia, Danimarca e Australia per Guerrero al Mondiale

Francia, L'Equipe sull'esclusione di Rabiot: "Un coiffeur in collera"

Russia 2018, la Germania prepara mondiali in Alto Adige

Belgio, sciopero dei tifosi per la mancata convocazione di Nainggolan

Francia, i numeri per i Mondiali: la 10 a Mbappé, Matuidi mantiene il 14

Serbia, i 27 pre convocati per il Mondiale: ci sono 4 italiani

Mondiali: Will Smith canta alla chiusura

Polonia, Milik: "Russia 2018, non vedo l'ora. Non sono pronto dal 1°"

Rabiot, no al Mondiale: "Scelta di Deschamps senza una logica sportiva"

Svizzera, Petkovic pre-convoca 26 giocatori per i Mondiali. 6 gli "italiani"

Russia '18, Brasile ha concluso la prima settimana di lavoro: ok Neymar

Argentina, parla Pavon: "Io come Caniggia? Vedremo in Russia"

Spagna, bicipite femorale ko per Carvajal: Mondiale a rischio

