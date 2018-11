RMC SPORT - Ponciroli: "Koulibaly difensore puro più forte del mondo"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato dei vari temi di giornata.

Sull’Empoli

"E’ una squadra che non alza mai bandiera bianca, fondamentale se vuoi salvarti in un campionato come la Serie A. Bologna e Udinese hanno forse hanno più di fortuna e vanno in gol con più semplicità dei toscani. Ma l’Empoli è una signora squadra, gioca un bel calcio, ottimo in difesa. Davanti qualche problema però. Se la giocheranno loro però fino alla fine per salvarsi".

Su Koulibaly

"Chi è superiore a lui nel suo ruolo? Nessuno, è un giocatore perfetto, fisicamente imponente e che è cresciuto tanto in Italia. Non ha lacune, credo sia il difensore pure più forte che c’è in giro. E si sta anche rendendo pericoloso in avanti. E’ bellissimo da vedere".

Sulla Roma senza De Rossi a Firenze

"Se la Roma va in affanno quando manca lui, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Non puoi dipendere così da un 35enne. Forse certi giocatori non stanno rendendo, vedi Cristante. Pastore è stato un rischio troppo elevato, vedi gli infortuni al PSG. Monchi ha rischiato e gli è andata male. Vuol dire che Di Francesco non ha alternative che lo lasciano tranquillo".