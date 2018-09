RMC SPORT - Ponciroli: "Milan triste. Il gol di Higuain cambia poco"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Dudelange-Milan: "Che tristezza questo Milan, una squadra senza anima. Capisco Gattuso che si sta arrabbiando perché i suoi stanno trotterellando e non è un bel segnale. Certo sono stati anche sfortunati ma vedo davvero poco Milan".

Ci aspettavamo un Milan diverso in questo secondo tempo...

"Anzi mi sembra un Milan spento. Non capisco come possano alcuni giocatori lamentarsi di non aver spazio e poi giocare così quando gli viene data l'occasione. Alcuni calciatori stasera si stanno giocando la stagione".

Dudelange sta facendo la sua partita?

"Sì. E' una squadra consapevole dei propri limiti e sta giocando una gara difensiva in maniera molto attenta. Se i rossoneri puntano davvero a tornare in Champions devono fare ben altro rispetto a questa sera. Vedo un Milan senza mordente.

Con il gol di Higuain come cambia la partita?

Il vantaggio di Higuain cambia poco rispetto a ciò che abbiamo detto sino ad ora. Cambia che il Milan porta a casa tre punti ma per il resto questi giocatori non hanno recepito l'importanza della maglia che indossano, tranne quelli di livello internazionale come Higuain. Così non si va da nessuna parte".