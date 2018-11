RMC SPORT - Porrini: "Juve fortissima, Brozovic simile a Pjanic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Questa Juventus è fortissima e diventa sempre più consapevole di partita in partita: con il Cagliari non avrà problemi". Parola di Sergio Porrini, che a RMC Sport, durante 'Maracanà', ha parlato del club bianconero ma anche delle altre inseguitrici: "La squadra che rischia di più è l'Inter: il Genoa è una squadra compatta, difficile da affrontare". Poi un commento su Brozovic: "Mi sembra molto simile a Pjanic sotto diversi aspetti, specialmente nel modo di impostare e costruire la manovra. A entrambi forse manca qualità nel giocare in profondità, ma sono due rifinitori straordinari".