RMC SPORT - Porrini: "Juve, pericolo Atalanta. Allegri simile a Lippi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di Juventus-Atalanta, gara in programma oggi alle 18.00 - su RMCSport, nella trasmissione 'Stile Juventus' - è intervenuto il doppio ex Sergio Porrini:

Che gara si aspetta?

"Una gara non facile per la Juventus, che nelle ultime partite contro l'Atalanta ha sempre trovato delle difficoltà. Gli uomini di Gasperini non hanno nulla da perdere, giocheranno una partita spensierata: saranno molto aggressivi e cercheranno di togliere dei punti di riferimento ai bianconeri. La Juve con una vittoria andrebbe a +4 e non si farà sfuggire l'occasione".

Come è cambiata la Juventus?

"Ha di nuovo una fase difensiva importante e davanti ha giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. La Juventus ha allungato in campionato ed è passata in Champions non giocando un grandissimo calcio, ma dimostrando a tutti di essere solida. Il Napoli, a differenza, deve per forza giocare bene".

Chi è il più importante nella difesa della Juventus?

"Chiellini credo sia il più importante. È il giocatore che è lì da più anni, è il più abituato a vincere".

Ci sono somiglianze tra Lippi e Allegri?

"Tutti e due hanno grandissime capacità nello gestire lo spogliatoio e le rotazioni dei giocatori. Con loro tutti si sentono parte del progetto, anche chi gioca poco".