RMC SPORT - Protti: "Bari può lottare per la A. Milinkovic vale 100 milioni"

© foto di Federico De Luca

Per parlare dei playoff promozione della Serie B e del Bari è intervenuto a 'Maracanà', nel pomeriggio di RMC SPORT, l'ex attaccante Igor Protti.

Sul Bari e la sfida al Cittadella

Posizione complicata. E’ stata una cosa strana, a campionato finito è arrivata la penalizzazione. Vedere tutto questo lascia perplessi. Questi due punti hanno creato dei problemi, con l’inversione del campo che può incidere sull’esito della sfida. La stagione della squadra e di Grosso? E’ stata una squadra che ha avuto momenti entusiasmanti, Fabio è un eccellente allenatore. Ma in altri periodi si è smarrita e questo comunque fa essere ottimisti. Se il Bari si concentrerà al massimo, potrà dire la sua alla grande. Il tecnico ha mostrato le sue qualità, l’esperienza non è quella di un allenatore navigato, certo, ma ha già mostrato il suo valore in una piazza molto importante.

Squadra e tecnico già da Serie A?

Se guardiamo la rosa è sicuramente importante, così come l’allenatore. Non c’è neanche da dire della piazza, ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione. Parte svantaggiata in questi playoff ma può farcela. Credo che il Bari ha la squadra adatta per giocarsi questo traguardo.

Valzer di attaccanti in corso in Serie A. Tu lo cederesti Higuain?

Vuol dire avere alternativa di grandissimo livello. Ho sentito Icardi, Morata non sarebbe la stessa cosa. Se la Juventus decidesse di privarsene, evidentemente ha i suoi motivi.

Su Milinkovic Savic

Lotito dice che parte da 100 milioni? Beh è uno dei giocatori più importanti della Serie A per la completezza e le qualità. Vale la pena spendere tanti soldi per lui.