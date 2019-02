RMC SPORT - Protti: "Inter, Spalletti non deve spaventarsi per Conte"

© foto di Federico Gaetano

L’ex giocatore Igor Protti è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

La notizia di Conte avvistato vicino alla sede dell'Inter?

E’ lo stesso meccanismo per cui se un giocatore alle 22,00 è fuori per prendere un caffè poi dicono che erano le 4 di mattina. Fa parte del gioco, bisogna saperli gestire. Spalletti non si fa spaventare da queste notizie: è importante che squadra e club navighino insieme per uscire dal momento buio.

L’addio Hamsik?

E’ sicuramente un dispiacere essendo lui la bandiera del Napoli. Poi quando si prendono certe decisioni lo si fanno in due valutando ogni situazione. Sicuramente Hamsik resterà nel cuore dei tifosi del Napoli.

Perde molto il Napoli senza Hamsik?

Dal punto di vista del campo abbastanza, molto invece nello spogliatoio.