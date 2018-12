RMC SPORT - Pucci: "Sto con Spalletti. Inter, fuori gli attributi"

L’attore e comico Andrea Pucci, tifoso interista, è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Inter?

C’è tanta amarezza per il risultato, l’Inter avrebbe dovuto vincere e segnare già nel primo tempo. Purtroppo manca ancora la cattiveria nella squadra.

Cosa è mancata nell’Inter?

La Juventus ha passato il girone con un anno di anticipo, non ci può fare il paragone con l’Inter. Spalletti forse pensava al risultato di Barcellona, quando invece bisognava concentrarsi solo sulla vittoria contro il PSV.

Spalletti?

Io me la prendo con tutti. Non si può puntare il dito. I giocatori dovrebbero tirare fuori gli attributi, con quelli probabilmente avrebbero vinto. Non me la prendo con Spalletti che ha portato la squadra al terzo posto in classifica, il massimo che può fare.

Marotta?

Grande persona, abbiamo partecipato a serate benefiche. Non so però che contributo potrà dare alla stagione nerazzurra. Il ruolo di Marotta non lo conosco, non capisco i benefici che potrebbe dare.

Conte, Simeone o Mourinho?

Mourinho.