RMC SPORT - Ramazzotti: "Alla Roma è andata bene. Juve non facile"

Andrea Ramazzotti, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, a RMC Sport Live Show ha commentato i sorteggi della prossima Champions League: "L'Inter si aspettava un girone difficile poi a posteriori sarebbe stato meglio essere sorteggiati nel gruppo D".

Non è andata meglio al Napoli, ma possono farcela?

"Il problema non è nel sorteggio del PSG ma in quello del Liverpool, sicuramente l'avversario peggiore da prendere in terza fascia. Per me quello inglese è il gruppo più forte. Anche alla Juve non è andata benissimo perché dopo lo United ha preso la seconda squadra peggiore della terza fascia, ovvero il Valencia, squadra temibile".

La Roma invece ha preso il Real Madrid e poi può dire la sua?

"E' andata bene perché Real a parte ci sono squadra alla portata dei giallorossi".