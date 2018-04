RMC SPORT - Rampulla: "Buffon deve continuare. Marchisio per Pjanic"

© foto di Castellani/FDL71

Per entrare nel vivo di Juventus-Napoli, su RMC Sport è intervenuto l'ex portiere bianconero, Michelangelo Rampulla, attuale preparatore della nazionale cinese:

Che partita sarà Juventus-Napoli?

"È una partita aperta a qualsiasi risultato, tutte e due le squadre possono vincere, hanno grandissimi campioni che possono risolvere il match. I risultati dell'ultimo turno ci inducono a pensare che sarà un bellissimo spettacolo".

Se Pjanic non dovesse recuperare, chi dovrebbe giocare davanti la difesa?

"Credo che sia Marchisio l'uomo giusto per sostituirlo, anche se ultimamente ha giocato di meno per alcune vicissitudini e problemi fisici".

Su Buffon:

"Io gli direi di continuare, è sempre difficile smettere. Bisogna giocare finchè si hanno capacità fisiche e mentali e Buffon ha dimostrato ampiamente di poter ancora difendere i pali".