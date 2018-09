© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se un giovane è bravo, un allenatore lo fa giocare sempre lavorandoci e facendolo crescere. Penso a #Barella o a Romagna del Cagliari: hanno la testa e la qualità per arrivare in un top club". Così il tecnico Massimo Rastelli, che da RMC Sport torna a parlare della situazione del calcio italiano dopo l'allarme lanciato dal ct azzurro Roberto Mancini. Poi dice con un po' di rammarico: "Caldara sacrificato per un campione già pronto come Bonucci per una precisa scelta societaria. La politica della Juventus è chiara: conta solo vincere".