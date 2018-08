RMC SPORT - Regalia: "ADL a Bari? Deve costruire basi solide"

Carlo Regalia, storico dirigente del Bari, in diretta su RMC Sport ha parlato dell'attuale situazione della squadra biancorossa:

Il Bari deve ripartire con De Laurentis:

"Soluzione migliore non poteva esserci. Oltre la serietà, De Laurentis mi piace perchè per prima cosa sta pensando a costruire una società importante. Se non c'è una base solida, puoi prendere tutti i calciatori che vuoi ma al primo inconveniente viene giù tutto. Molti imprenditori rilevano un club e presi dalla foga comprano i giocatori, senza avere delle basi".

L'allenatore sarà Cornacchini:

"Non voglio entrare nel merito. Cornacchini lo conosco come giocatore, ma se l'hanno scelto è perchè ci credono. Sarà il tempo a dire se hanno fatto bene o meno".

Su Cassano:

"A 14 anni giocava con quelli di 16, a 16 con quelli di 18: lui è nato calciatore, nessuno gli ha insegnato niente. Lo dice lui stesso, pur avendo ottenuto dei risultati importanti aveva tutte le qualità per entrare nella storia del nostro calcio. Caratterialmente ogni tanto va via di testa, poi si pente ma ci ricasca sempre. All'epoca la Roma ci ha dato 55 miliardi per lui, la Juve si è fermata a 45 ma era disposta ad alzare la posta. Tutti hanno pensato di poterlo gestire".

Che stagione di aspetta dalla Lazio?

"Confermarsi ad alto livello non è semplice. La Lazio, che l'anno scorso avrebbe potuto tranquillamente andare in Champions, non è cambiata e può lottare per riprovarci ancora. La sconfitta con il Napoli? Può capitare. Per i primi posti c'è un avversario in più da affrontare che è il Milan, c'è un equilibrio versol'alto assente da anni nel nostro campionato".