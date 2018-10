RMC SPORT - Rinaudo (ds Cremonese): "Inizio positivo. Serve continuità"

© foto di Federico De Luca

A 'Maracanà', nel pomeriggio di RMC Sport, ha parlato il direttore sportivo della Cremonese Leandro Rinaudo. Ecco le sue parole.

Sul momento della Cremonese, 5 pareggi e 2 vittorie

"E’ un campionato difficile, con squadre che puntano in alto. Il nostro è stato un inizio positivo, ma non abbiamo fatto ancora nulla, visto che il campionato è lungo. Ci sono squadre più attrezzate di noi, dobbiamo avere la consapevolezza di affrontare ogni squadra con rispetto. La squadra ha mostrato dei valori importanti, assimilando le idee di mister Mandorlini. Prendiamo pochi gol e questo è un dato importante. Credo sia fondamentale lavorare con applicazione e continuare ad ottenere risultati positivi".

Su Paulinho e corsa playoff

"Le qualità del giocatore le conosciamo tutti, è un professionista esemplare, che vuole rimettersi in gioco. Lo scorso anno ha patito diversi infortuni ma ora, pur non essendo al top, sta trovando continuità. Sui playoff, la corsa è equilibrata, molte si sono attrezzate per giocarsela".

Sul campionato di B e i problemi del calendario

"E’ difficile, non c’è stabilità. Ma non bisogna farsi degli alibi. Ci sono organi predisposti a risolvere questi problemi".

Su Castrovillari

"Ha qualità importanti, sta crescendo molto. Ora è più decisivo, deve migliorare però su questo aspetto e sulla continuità".