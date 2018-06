RMC SPORT - Rodriguez (radio Marca): "De Gea? Deve giocare Kepa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alberto Rodriguez, giornalista di Radio Marca, in diretta nel Live Show di RMC Sport ha commentato Portogallo-Spagna, prima giornata del Mondiale terminata 3-3:

Su Ronaldo:

"Quando Ronaldo sale in cattedra, è molto difficile fare qualcosa per fermarlo. Non aveva mai segnato prima di oggi contro la Spagna e oggi ha fatto i gol per tutti: peccato, ma lui è un giocatore mostruoso".

Diego Costa ha fatto una grande partita....

"Vero, per me con Isco è stato il migliore della Spagna. Oggi Costa ha confermato che il posto in attacco deve essere il suo: ha fatto due gol coronando una partita splendida".

Quanto c'è di Lopetegui?

"Penso che tutto, nel bene e nel male, è di Lopetegui. Hierro ha avuto solo due giorni per tranquillizzare il mondo e la squadra. Prima di entrare in campo Thiago stava spiegando al vice di Hierro gli schemi che in questi mesi hanno studiato con Lopetegui".

L'errore di De Gea potrà far cambiare le gerarchie in porta?

"Adesso si inizierà a parlare di questo. Con Reina, un portiere molto esperto, e Kepa, un giovane promettente, che possono giocarsi il posto da titolare. A questo punto, nelle prossime due giornate contro squadre più deboli credo debba giocare Kepa del Bilbao, che tutti considerano essere il futuro della Nazionale".