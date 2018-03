RMC SPORT - Rossi: "Ancelotti come ct. Dybala è un campione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le dichiarazioni di Paolo Rossi, attaccante campione del mondo nell'82, rilasciate a RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà':

Su Dybala escluso dall'Argentina:

"È un campione, con estro e fantasia. Non è semplice fare a meno di lui, nonostante con la Nazionale di Sampaoli non abbia brillato sempre. Ricordiamo che con l'albiceleste c'è anche un certo Messi. Non conosco Dybala caratterialmente, potrebbe accusare questa mancata convocazione se non è abbastanza deciso. Se invece è come Gattuso, allora al contrario si caricherà".

Sul prossimo ct della Nazionale:

"La Federazione sta monitorando profilo di allenatore esperti. Abbiamo tanti allenatori di personalità e carisma. Se dovessi essere il presidente, oggi andrei su Ancelotti, è bravo e capace anche nei rapporti con i giocatori. È la figura giusta per la Nazionale".

Su Balotelli:

"Avrei fatto la stessa scelta di Di Biagio, ma non chiuderei definitivamente le porte. In futuro potrebbe tornare, non bisogna chiudere le porte della Nazionale".