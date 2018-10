RMC SPORT - Ruben Sosa: "Derby, conterà la testa. Davanti dico Icardi"

© foto di Federico Gaetano

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Ruben Sosa. L'ex bomber dell'Inter ha analizzato le tematiche principali legate al derby di Milano, in programma domenica sera. Queste le sue parole: “Il derby di Milano è una partita diversa dalle altre. Vincerà chi userà di più la testa, mettendo per un attimo in secondo piano la voglia di vincere. Tra Icardi e Higuain scelgo il bomber dell'Inter, è il prototipo perfetto dell'attaccante moderno. Mi sembra più decisivo di Higuain, che resta comunque un grandissimo giocatore. Sono due calciatori diversi, ma di Icardi mi colpisce molto la leadership e la capacità di risollevare la squadra nei momenti difficili. Spalletti e Gattuso sono molto diversi: il primo sente molto la partita, ha conservato molto del suo essere calciatore; il tecnico dell'Inter ha una visione del calcio più strategica e meno istintiva”.