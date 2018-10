RMC SPORT - Ruotolo: "Genoa-Ballardini, sorpreso dall'esonero"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Gennaro Ruotolo, ex giocatore del Genoa, è intervenuto a RMC Sport durante ‘Maracanà’ per commentare le ultime notizie in casa rossoblu.

Sull’esonero di Ballardini e sulla squadra

"Sorprende la decisione di Preziosi, parlano i punti a dire il vero. 12 punti e una partita in meno è un bel bottino, non capisco quale sia il motivo dell’esonero. Ci sarà stato qualcosa, ma noi non sappiamo niente. Nel mercato sono stati confermati giocatori di categoria. Non si deve dare importanza solo all’ultimo incontro perso con il Parma. Mi sembrava una squadra buona, che poteva raggiungere le prime 10-12 posizioni. Ora però si deve andare avanti e pensare in positivo per arrivare all’obiettivo salvezza il prima possibile. Piatek? Assomiglia a Van Basten, può crescere ancora molto".