RMC SPORT - Sabadini: "L'Italia deve valorizzare i giovani"

Giuseppe Sabadini, ex giocatore che ha vestito la maglia del Milan e della Nazionale, ha parlato a RMC Sport Quelli della Notte: "Quando arrivò Bernardini nel '74 convocò mezzi giocatori del campionato per trovare quelli giusti per la Nazionale e Mancini sta facendo la stessa cosa con meno scelta però. Abbiamo dei giovani bravi che andrebbero valorizzati di più e invece qua si cerca sempre il nome straniero pensando di poter gettare del fumo negli occhi ai tifosi. Si dovrebbe dare più spazio ai giovani".

Manca un centravanti vero all'Italia?

"Bisogna insistere su determinati giocatori. Belotti ha avuto un grosso infortunio l'anno scorso ed ha avuto qualche problema ma adesso mi sembra in crescita. Immobile sta facendo grandi cose ma forse in Nazionale non fa lo stesso gioco che nella Lazio. L'Italia ha le punte ma bisogna trovare il modulo giusto per loro. Io do anche un po' di colpa alla stampa che parla subito di Nazionale per un giocatore che magari ha fatto solo dieci partite bene. Facciamo sentire troppo grandi questi ragazzi che invece devono pedalare e dimostrare sul campo".