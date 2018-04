RMC SPORT - Sala: "Torino-Milan? Una battaglia. Europa League difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per commentare Torino-Milan, gara in programma questa sera alle ore 20.45, su RMC Sport è intervenuto l'ex giocatore granata Claudio Sala:

"Sarà difficile per entrambe. Il Milan era partito benissimo con Gattuso, ora è calato ma rimane una squadra forte: sarà una bella battaglia a Torino. Nonostante abbia già battuto l'Inter, credo che sarà difficile che gli undici di Mazzarri vincano contro i rossoneri".

Su Baselli:

"Sicuramente domenica scorsa ha fatto una buona prestazione, ora dovrà confermarsi. Non è tanto un centrocampista, perchè ama svariare sugli esterni e cercare il tiro da fuori. Ogni tanto garantisce anche qualche gol: credo abbia ancora dei margini di miglioramento".

Crede al raggiungimento dell'Europa League da parte del Torino?

"È molto difficile. Quelle davanti vanno molto forte, il Torino ha perso molte occasioni in passato. Non credo che possa andare in Europa"