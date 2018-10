RMC SPORT - Salandin: "Nazionale, manca un uomo d'aria di rigore"

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto durante RMC Sport Live Show per parlare dei maggiori temi di attualità del calcio.

Sulla Nazionale

"In questo gruppo il cannoniere è Giorgio Chiellini, poi Ciro Immobile, questo la dice lunga. A me non mi ha esaltato questa Nazionale. C’è sempre l’area sgombra, non c’è nessuno che la mette dentro. Insigne sta imparando ora con il cambio di modulo al Napoli. Gli altri due sono ali. Servirebbe un cambio di modulo. E poi un attaccante alla Pavoletti o alla Cutrone, che vada sui palloni sporchi. Cosa che non si fa più. Servono giocatori con spessore internazionale. Altrimenti si fa fatica".

Su Verratti

"E’ tra quelli che più di tutti hanno pagato il fatto di giocare un campionato non allenante. Usa in modo semplice le sue qualità tecniche e vive di rendita. Lo si vede anche in allenamento, in campo poi appena il ritmo sale, lui fatica".

Sulla difesa

"Prendiamo un gol da otto partite, il problema c’è anche qui. Credo che sia un problema di equilibri. Se ti sbilanci prendi gol, poi abbiamo un centrocampo che non fa molto filtro".