RMC SPORT - Sarri ai 50 anni Fulgor: nessun commento su Napoli e Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'USD Fulgor Castelfranco ha festeggiato i cinquant'anni di storia, con un evento organizzato presso il teatro comunale Wanda Capodaglio con un incontro sul tema “Il calcio e lo sport come divertimento, mezzo di formazione e stile di vita”. A Castelfranco di Sopra (provincia di Arezzo) era presente anche Maurizio Sarri, tecnico del Napoli dal 2015 e legato al club partenopeo fino al 2020 con la clausola rescissoria che scade nelle prossime ore, il 31 maggio. Sulle tracce dell'allenatore ex Empoli c'è il Chelsea, che sta lavorando per assicurarsi il tecnico senza pagare la clausola di otto milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis. Sarri, intanto, ai giornalisti presenti non ha voluto parlare del presente e del possibile futuro. Nessuna parola su Napoli e Chelsea, dunque, l'allenatore s'è trincerato dietro queste parole: “Non posso dire molto in questo momento”. Intanto si attende la mossa dei blues, per liberarlo dal Napoli che la settimana scorsa ha annunciato l'arrivo di Carlo Ancelotti per le prossime tre annate sportive.