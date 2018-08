RMC SPORT - Scanziani: "Martinez è all'inizio. Aspettiamo Nainggolan"

L'intervento dell'ex giocatore dell'Inter Alessandro Scanziani su RMC Sport:

Lautaro Martinez ha avuto un ottimo impatto con l'Inter...

"Si sta rivelando molto bravo, ma siamo all'inizio. Ora sono amichevoli e la condizioni fisica non è uguale per tutti, sono affrettati molti giudizi adesso. Ha 20 anni, serve calma e tranquillità per capire come si adatterà al nostro calcio".

Spalletti cambierà modulo?

"L'Inter ha sicuramente più soluzioni tattiche. Ma il cambio di modulo non significa automaticamente che una squadra diventa vincente: il Real o il Barcellona sono anni che giocano allo stesso modo e vicono. Serve qualità"

Sei preoccupato dalla continua assenza di Nainggolan?

"No, non credo ci siano dubbi sul giocatore. Rispetto agli anni passati la rosa è più ricca anche a livello numerico. Aspettiamolo con calma, è un giocatore valido e duttile".