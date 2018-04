RMC SPORT - Scanziani: "Non capisco come alcuni giocatori stiano all'Inter"

L'intervento di Alessandro Scanziani a 'Maracanà', trasmissione pomeridiana in onda su 'RMC Sport' dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.00

Perchè l'Inter non segna più? Cosa può fare Spalletti?

"Il senso del gol è individuale, non gliela può insegnare il mister. Credo che la rosa dell'Inter non sia all'altezza di altre, è ristretta. Quando vede delle partite mi chiedo come fanno a stare in campo alcuni giocatori, ma se Spalletti li schiera, evidentemente ci sarà un motivo. Se il tecnico dovesse togliere Perisic, chi metterebbe al suo posto? Tra Lazio, Roma, Inter e Milan, se facciamo una squadra di 11 giocatori, ce ne sarebbero solo 2 dei nerazzurri".

Su Rafinha:

"Rafinha è un ottimo giocatore, ma avrebbe bisogno di compagni al suo livello, come erano quelli al Barcellona. Fa buone giocate, si smarca ma poi non gli ritorna mai la palla come vorrebbe".