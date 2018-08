RMC SPORT - Sconcerti: "Da Ronaldo mezzo passo indietro. Napoli solido"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, ha parlato all'interno del Live Show di RMC Sport: "Bernardeschi ha mezzi tecnici e fisici notevoli. Ha messo su otto chili di muscoli. Con le sue caratteristiche può fare molti ruoli, anche la mezzala, visto che alla Juventus mancano fantasisti sulla trequarti".

Cristiano Ronaldo come si sta inserendo nella Juve?

"Per ora se dobbiamo dare un voto gli do un 6. Mi sembra evidente che da lui ci si aspetta molto di più. La partita contro la Lazio per Ronaldo è stato un mezzo passo indietro".

La Lazio è più debole della scorsa stagione?

"Non è questo il momento per poterlo dire. Non vedo perché la Lazio dovrebbe essere più debole visto che è praticamente la stessa squadra dell'anno scorso. Mi pare soprattutto che la Lazio abbia avuto un inizio di campionato molto impegnativo e qualche pecca a livello di personalità. E' una squadra un po' imballata ma per me resterà una squadra molto temibile".

Napoli-Milan: grande voglia di Ancelotti di cambiare la squadra e Gattuso forse non ha aiutato Higuain?

"Non credo che per il Napoli sia un problema di moduli. Conta il ritmo, la voglia di fare la partita e la forza dell'avversario. Sono rimasto sorpreso dal fatto che il Napoli abbia cominciato a giocar bene quando è andato in svantaggio sia contro la Lazio che contro il Milan. Faccio fatica a trovare una differenza portata da Ancelotti, vedo un Napoli solido che però deve trovare continuità. Su Higuain è vero, è rimasto troppo isolato nell'arco della partita".

Biglia ancora in difficoltà, Gattuso dovrà rinunciarci?

"Gattuso cercherà di recuperare Biglia perché Bakayoko non è un regista e stasera non è andato meglio dell'argentino. La soluzione più diretta adesso è quella di provare a recuperare Biglia perché sta giocando troppo male".

Inter, dove si aspetta i maggiori miglioramenti da parte dei nerazzurri?

"Nel ritmo, nella velocità di pensiero e di esecuzione. Il problema dell'Inter è da tempo la lentezza di gioco anche perché ci sono sempre stati centrocampisti inadatti che tendevano a rallentare il gioco con passaggi orizzontali".