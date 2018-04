RMC SPORT - Sconcerti: "Inter, questa sconfitta vale una stagione"

Mario Sconcerti, prestigiosa firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha commentato Inter-Juventus terminata con la vittoria in rimonta dei bianconeri: “L’espulsione di Vecino mi è sembrata sbagliata e l’unico dato di fatto è che l’Inter ha giocato quasi tutta la partita in inferiorità numerica. L’arbitro ha inciso, non c’è dubbio. Non c’era volontarietà nell’intervento di Vecino. Per il resto è stata una partita confusa con pochi tiri in porta. Capisco che l’evoluzione della partita porti ad avere grandi rimpianti per l’Inter che è quasi fuori dalla corsa alla Champions League”.

Questo risultati ha delle conseguenze pesanti per l’Inter in ottica Champions. I nerazzurri fuori dalla Champions rispecchia il valore del campionato?

“La Roma al terzo posto sì. Tra Inter e Lazio mi aspettavo i nerazzurri in Champions ma a questo punto credo che la Lazio sia favorita. L’Inter per me ha fatto un’ottima stagione e la Lazio ha fatto una grande stagione che sino ad ora però l’aveva portata solamente a più uno proprio sui nerazzurri, quindi i valori sono simili. Questa sconfitta della squadra di Spalletti vale una stagione”.

La Juventus dà garanzie per poter vincere lo scudetto o ci sono ancora dubbi dopo stasera?

“Non c’è stato un rilancio dal punto di vista del gioco da parte della Juventus. Non è stata una bella partita, ma il fatto che i bianconeri siano stati capaci di riacciuffare il campionato in pochi minuti ha un grande significato dal punto di vista caratteriale”.