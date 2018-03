RMC SPORT - Sconcerti: "Juve favorita, ma per lo scudetto è tutto aperto"

Juve favorita per lo scudetto, in un duello che rimarrà acceso. Parola di Mario Sconcerti, ai microfoni di RMC Sport: "È favorita perché ha due punti in più e perché è una grande squadra. Nessuna delle due vive un momento brillante. Lo 0-0 di Ferrara non dico che era un risultato nell'aria, perché non sarebbe giusto, però molte altre partite della Juve avevano dato questa impressione di una non violentissima caccia al gol, piuttosto di una grossa gestione della partita risolta poi da qualche colpo dei suoi fuoriclasse. Non è al meglio la Juve, non è al meglio il Napoli: i partenopei però non hanno più le coppe, mentre i bianconeri hanno grosse partite davanti. È tutto molto aperto".