RMC SPORT - Sconcerti: "Mancini fuoriclasse, è meglio dei giocatori in rosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, nel collegamento con il Live Show di RMC Sport ha analizzato i temi di Italia-Arabia Saudita, la prima uscita di Roberto Mancini come ct azzurro:

Sulla formazione:

"La vera novità è Mancini, non Politano o Balotelli. È la prima volta che alla guida della Nazionale c'è un ct che gioca meglio degli attuali giocatori in rosa, Mancini è un fuoriclasse. Non so cosa possa significare, ma in mezzo al campo c'è uno che sa fare le cose al meglio e ciò può essere importante".

Chi è il suo numero 9 titolare dell'Italia?

"Il centravante italiano migliore è senza dubbio Immobile, che ha vinto per due volte la classifica marcatori e ha una media realizzativa pazzesca. Può vincerla anche una terza volta e noi non possiamo permetterci di mettere in discussione l'attaccante della Lazio".

Sulle parole di Ventura:

"Contano poco, sono cose già note, così come già sapevamo che il biennio di Ventura fosse leggero. La cosa buona è che una parte vecchia, che in questo momento ha poco significato. Non è tutta colpa di Ventura, nè tutta colpa di Tavecchio".