RMC SPORT - Sconcerti: "Milano è tornata. Real, squadra vecchia"

A RMC Sport, durante il Live Show, Mario Sconcerti è tornato sulla partita del Milan e non solo.

Sul Milan

"Non c’era una vera ragione per mandare via Gattuso. Ha perso meno della Roma e della Lazio, ha perso quanto l’Inter. Era scorretto prima parlare di esonero, sarebbe sciocco parlarne adesso. Quarto posto? E’ squadra da Champions. Dopo tanti anni ci sono tutte e due le squadre di Milano in zona Champions. E pensare che entrambe hanno perso il proprio presidente 'italiano'. Ma Milano è tornata".

Sul Genoa

"Piatek ha giocato proprio male. Uno come lui ha sbagliato molto, un corpo estraneo. E’ stata una novità rispetto a quanto visto. Prima di venire in Italia però il suo ex tecnico lo riprese spesso per queste sue 'fughe'".

Sulla difesa del Milan

"C’è da migliorare. In proiezione è attorno ai 40 gol stagionali presi. Qualsiasi squadra che prende questi gol, si deve accontentare di un piazzamento. Ha giocato con i soli Kessié e Bakayoko in mezzo al campo, hanno bisogno di portare il pallone loro. E così si sguarnisce la difesa".

Sul Real Madrid e Solari

"Bisogna capire le cose dette da Sergio Ramos. Sembra quasi che abbia deciso lui da solo. Ma è anche legittimo che un presidente senta il parere dei veterani. Tra Conte e Solari c’è una grande differenza. Sotto deve esserci una strategia: magari non hanno trovato gente disposta a fare il traghettatore. Se una parte della squadra non ama il modo di essere di Conte, il presidente deve pensare anche a questo. Probabilmente c’è una squadra vecchia, un ciclo finito".

Sul Napoli e la suggestione Cavani

"Servirebbe al Napoli, può giocare anche con Milik. Ma non ho mai sentito qualcun oche si riduce così l’ingaggio. Ma non so da dove esca fuori questa suggestione".

Su Fiorentina-Roma

"Speriamo sia una bella partita. Giocheranno Simeone e Pjaca, ma la squadra è buona. Rimpiango Veretout mezzala, che ora è bloccato. Avere Benassi e lui vuol dire tanto, anche in termini di gol. Al momento non arrivano palloni in area. Mi piace Gerson, ha un sinistro eccezionale".