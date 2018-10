RMC SPORT - Sconcerti: "Napoli squadra europea. Callejon campione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima firma del giornalismo sportivo, Mario Sconcerti, a RMC Sport Live Show ha commentato i tanti temi di giornata:

Sulle vittorie italiane in Champions

"Il Napoli ha giocato una bella partita, da squadra europea. Il Liverpool è sopravvalutato. Il Napoli ha giocato a ritmo altissimo e giocato in velocità. Dopo gli anni di Benitez e Sarri, stavolta è maturo per fare una buona Champions League. Forse in campionato avrà il respiro corto, invece in Champions potrebbe fare la differenza. Allan? Giocatore globale, che fa la differenza. Callejon gioca tra i centrocampisti ora, giocatore tra i più moderni al mondo, capisce il gioco un attimo prima degli altri. Pur non essendo un fuoriclasse, è un campione. Inter, cambiata con il rientro di Nainggolan. Solo vittorie con il belga, tranne la sconfitta con il Parma. Sta cambiando qualcosa, quest’anno sarà una Champions in cui potranno pensare di vincerla 6-7 squadre".

Su Marotta

"Non vuole allontanarsi da Milano, proprio come scelta di vita. Può essere un'idea per l'Inter? Lo trovo possibile".