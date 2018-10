RMC SPORT - Sebastiani: "Ok la B a 19 squadre. Pillon preparato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno?

Senza la squadra non si va da nessuna parte. Da quando è arrivato il mister, c’è la voglia di lottare insieme fino alla fine e di non mollare niente fino al 90’. Questo atteggiamento porterà risultati. Sappiamo che il campionato di serie B è molto difficile, non dobbiamo cullarci sui risultati fatti ma continuare su questo percorso.

Le qualità del tecnico Pillon?

È un allenatore preparato, lavora molto sui suoi concetti. Ha le idee chiare e riesce a trasferirle bene ai suoi ragazzi. Riesce a gestire il gruppo come pochi che sono passati qui al Pescara.

Organizzazione della Serie B?

Premetto che la Serie B e Serie C non hanno fatto una bella figura. Da dieci anni non sento altro che parlare di riforme, quest’anno che davvero c’è stata la possibilità di farle in pieno diritto (perché le squadre sono state retrocesse), la Serie B ha deliberato per le diciannove squadre. La Lega B sta mettendo in atto una serie di proposte per sostenibilità e garanzie che nei prossimi mesi renderemo pubbliche. Ovviamente chi è rimasto fuori ha cercato di essere ripescato, ma questo non era un diritto bensì un’opportunità. Probabilmente ci avrei provato anche io. Il nostro intervento non è per guadagnare qualche spicciolo in più, ma per far sì che episodi del genere non accadano più.

Ha mai pensato di abbandonare il mondo calcistico?

Nei momenti non belli passano nella mente tanti pensieri come “chi me l’ha fatto fare”. Io non sono un dirigente di Pescara che è emigrato a Milano, io sono un pescarese doc e ci ho sempre messo la faccia. Il pensiero ti può sfiorare nei momenti di difficoltà ma poi passa per l’attaccamento alla squadra.