RMC SPORT - Secco: "Juve-Real? Sensazioni positive, non c'è un gap"

© foto di Pietro Mazzara

Sono ore calde in casa Juventus, che questa sera affronterà il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Per analizzare i temi della sfida, la redazione di RMC Sport ha contattato l'ex ds bianconero, Alessio Secco. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione pomeridiana 'Maracanà':

Quanto è cresciuta la Juventus in Europa?

"La Juventus ha una consapevolezza importante sulle proprie qualità e riesce a rimanere umile, creando un mix decisivo. Ho dei piacevoli ricordi in una doppia sfida contro il Real Madrid, quando in panchina avevamo Ranieri. Non vedo questo gap tecnico tra Juventus e Real Madrid, ma questa sera servirà cattiveria e determinazione. Ho buone sensazioni".

Peseranno le assenze per squalifiche di Pjanic e Benatia?

"Non bisogna cercare alibi nelle assenze. Sono sicuro che chi scenderà in campo non farà rimpiangere i due squalificati, perchè la Juventus ha una rosa molto profonda. Il calcio è un gioco di squadra, bisogna considerare il complesso e andare oltre il singolo".

Può essere la serata di Dybala?

"Credo di sì, mi fido molto delle sensazioni di Del Piero, il quale ha detto che questo sarà l'anno di Dybala".

La lotta Scudetto è chiusa?

"La Juventus è abituata a vincere, è nel suo dna e nella sua storia. Il Napoli è ancora in corsa, in questi anni poi è stato l'unico vero antagonista per la vittoria finale. Ogni stagione la società azzurra deve inserire un tassello per ridurre il gap con i bianconeri".