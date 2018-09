RMC SPORT - Semioli: "Italia davvero brutta, Chiesa è il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di Nazionale, durante il Live Show di RMC Sport è intervenuto l'ex giocatore Franco Semioli. Ecco le sue parole.

Troppi cambi rispetto alla Polonia

"Il mio primo pensiero è stato quello, evidentemente Mancini vuole provare tutti i ragazzi a disposizione e chi può dargli al momento qualcosa in più in termini di esperienza. L’Italia fa fatica, è brutta da vedere, inconcludente. A centrocampo poi è poca roba, Cristante e Jorginho fanno poco. In difesa ho visto Caldara in grossa difficoltà. L’aver cambiato troppo forse ha inciso".

Sulla fase offensiva

"Come attaccante mi è sempre piaciuto Immobile. Speravo facesse di più stasera con Zaza ma neanche questo modo di giocare lo ha premiato. Si fa fatica a creare, ma Immobile lo sceglierei sempre, e poi mi piacerebbe vedere Insigne da una parte e Chiesa o Bernardeschi dall’altra. Ora ci manca la qualità nel gioco, siamo troppo fragili, non diamo mai l’impressione di essere cattivi".

Su Chiesa

"E' il futuro, è un ragazzo che si danna, forte fisicamente e tecnicamente, ha tutte le qualità per fare bene. Mi piacerebbe vederlo seconda punta, ha un gran bel tiro e velocità. Mi ricorda molto il padre nelle movenze".

Su Donnarumma

"Grande parata nel secondo tempo, dopo tante critiche si è riscattato. Ha tante qualità e l'Italia ci può fare affidamento per il futuro".